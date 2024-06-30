«صحة الإسماعيلية»: قطاعات الصحة شهدت تطورًا غير مسبوق بعد 30 يونيو

قالت د.ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بـالإسماعيلية، إن المنظومة الصحية في مصر شهدت تغييرات كثيرة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو حيث شاهدت أعمال تطوير ملحوظة.

وأضافت وكيل صحة الإسماعيلية، لـ"الدستور"، أن قطاعات الصحة شهدت تطورًا غير مسبوق في الـ11 عامًا الماضية.

ومن بين أعمال التطوير الطبي تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة أما عن محافظة الإسماعيلية، فهو انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يعد أكبر مشروع قام للصحة في مصر الذي يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وانطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 من الإسماعيلية وتشغيلها رسميًا في نوفمبر من نفس العام وانطلقت في 6 محافظات مسجل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الستة في منظومة تأمين الصحي الشامل التي تضم أكثر من 321 منشأة صحية في 6 محافظات تم اعتماد 233 منشأة طبية منهم سواء اعتماد كلي أو جزئي، وقدم 44 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بتغطية وتأمين الصحي الشامل في المحافظات الستة بما في ذلك 16 مليون خدمة في بورسعيد و16 مليون خدمة بالأقصر و9 ملايين ونصف خدمة في الإسماعيلية ومليون و300 ألف في جنوب سيناء و510 آلاف خدمة في أسوان ومليون خدمة في السويس وتم تقديم أكثر من 27 مليون خدمة طب أسرة في منشآت تابعة لهيئة رعاية صحية بمحافظات الستة.

تطوير مستشفيات جديدة في الإسماعيلية

ومن المقرر أن تنضم مستشفى التل الكبير المركزي لمنظومة التأمين الصحي الشامل عقب انتهاء تطويرها خلال الفترة المقبلة، وكذلك مستشفى القنطرة غرب ومستشفى أبو صوير لتزداد إعداد المستشفيات المقدمة للخدمات الطبية في منظومة تأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية لتستكمل الدولة أعمال تطويرها والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر خلال الشهور المقبلة.