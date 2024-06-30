الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة يبحث مع إحدى الشركات الهولندية التعاون فى إنتاج وتسويق تقاوى البطاطس

خلال اللقاء
خلال اللقاء

 

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاء مع شركة جاب اجرو إحدى الشركات الاستثمارية في القطاع الزراعي، وهي شركة هولندية متخصصة في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس وتزويد الشركاء التجاريين بالتقاوي المطلوبة.

وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يقام حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وزير الزراعة يبحث مع إحدى كبريات الشركات الهولندية

القصير أكد على أن شركات القطاع الخاص المصرية، وكذلك المؤسسات البحثية والعلمية لديها بعض التجارب التطبيقية الملموسة لانتاج تقاوى البطاطس وتطوير معامل زراعة  الأنسجة.

وأكد وزير الزراعة على أهمية أن يكون هناك  تعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الشركة في مجال إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافًا لتقليل فاتورة الاستيراد.

كما أشار القصير إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات من أهمها التعاون مع الشركة على تسجيل الأصناف المتميزة التي تنتجها الشركة سواء الأصناف المتداولة في مصر أو الأصناف الجديدة وخاصة الأصناف التصنيعية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة فيما يخص توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة علي ان هناك فرصة جيدة اذا ماكانت هناك رغبة فى الانضمام الى التحالف الذى تم تكوينه لانتاج تقاوى البطاطس فى الدوله المصرية بمشاركه القطاع الخاص وكل الجهات ذات الصله، وقد حضر اللقاء بعض من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاستثمار المصري الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيسة المفوضية الأوروبية السيد القصير

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