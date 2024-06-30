الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقاطع طرق.. التفاصيل الكاملة لمسلسل حنان مطاوع الجديد

الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع

تستعد الفنانة حنان مطاوع لخوض بطولة مسلسل تلفزيوني جديد، على أن يطرح بموسم الشتاء المقبل "أوت أوف سيزون" ويحمل عنوان "تقاطع طرق".

ويواصل صناع المسلسل الذي تنتجه شركة أروما تحضيرات العمل على قدم وساق، ومن المقرر الافصاح عن القائمة الكاملة للفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، والمسلسل تأليف حاتم حافظ وإخراج احمد حسن، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الشهر المقبل.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع في الدراما مسلسل صوت وصورة، الذي عرض في الموسم الشتوي السابق وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد عبد التواب، والعمل شارك فيه كل من مراد مكرم، نجلاء بدر، وليد فواز، ولاء الشريف، صدقي صخر، إيمان الشريف وآخرون.

انتهت مطاوع من تصوير مشاهدها في فيلم هابي بيرزداي، بطولة نيللي كريم وتأليف وإخراج سارة جوهر ويشارك في العمل كل من شريف سلامة، حنان يوسف، ويتناول العمل ظاهرة عمالة الأطفال، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة الموعد النهائي للعرض.

وشاركت حنان في موسم رمضان 2023 في أكثر من عمل منهم مسلسل وعود سخية، تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، والذي شارك فيه كل من محمد رضوان، نبيل نور الدين، ومسلسل سره الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف.

سره الباتع مسلسل صوت وصورة حنان مطاوع محمد سليمان عبدالمالك تقاطع طرق أوت أوف سيزون احمد حسن

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