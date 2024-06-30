الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأوقاف" تعلن عن مسابقة القراءة الصيفية للأئمة والواعظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة القراءة الصيفية للأئمة والواعظات لعام 2024، وذلك تشجيعًا على مواصلة القراءة والبحث والتكوين العلمي والثقافي للأئمة والواعظات، وتشمل:

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"الأوقاف" تعلن فتح باب القبول بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة

1- شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية- طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2- فقه الزكاة في ضوء كتاب: "الفقه على المذاهب الأربعة"- طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3- المختصر المفيد في علم التجويد- طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وسيتم اعتماد من تنطبق عليه شروط الإيفاد من العشرة الأوائل للإيفاد الدائم أو إيفاد رمضان من الأئمة، أو مرافقة بعثة الحج من الأئمة والواعظات بشرط الحصول على 70% فأكثر، بشرط توفر حسن التلاوة للقرآن الكريم، وتميز الأداء الخطابي في الإيفاد، وإتقان فقه الحج وحسن تلاوة القرآن الكريم في مرافقة بعثة الحج.

مع الجوائز المالية التالية لغير المرشحين لما سبق:

1- 10 جوائز مالية للأئمة والواعظات، قيمة كل جائزة عشرة آلاف جنيه، بشرط الحصول على 65% في الاختبارين التحريري والشفوي بديوان عام الوزارة

2- 50 جائزة تشجيعية للأئمة والواعظات، قيمة كل جائزة 3000 جنيه، بشرط الحصول على 60% في كل من الاختبارين التحريري والشفوي بديوان عام الوزارة.

علمًا بأن الاختبارات ستكون في شهر سبتمبر 2024م، فعلى الراغبين تسجيل بياناتهم في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخه، على الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfLctZtPAg.../viewform

وزارة الأوقاف القراءة الصيفية للأئمة البحث والتكوين العلمي مواصلة القراءة الفقه على المذاهب الأربعة

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