أبو شامة: ثورة 30 يونيو حدث مهم وفارق فى تاريخ المنطقة بأكلمها

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إننا لن نبالغ إذا قلنا إن ثورة المصريين كانت نقطة فارقة أنقذت مصر والعالم العربي، من مخططات الإخوان التي كانت حتمًا ستضر بأحول الشعب المصري.

وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ثورة 30 يونيو حدث تاريخي مهم وفارق في تاريخ المنطقة بأكلها، حيث كانت بداية إيقاف مخطط كبير كان يستهدف المنطقة ويستهدف مصر ونجح المصريون في التصدي لها في ثورة الـ30 من يونيو باحتشادهم في جميع الميادين بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة، بل والعالم.

ونوه، إلى أن ثورة 30 يونيو، ساهمت في إسقاط مشروع تفكيك المنطقة بداية من مصر، من خلال خروج المصريين للتعبير عن هذا الرفض وإعلان كشفهم لهذا المخطط.

وتابع، أن التجربة المصرية في 30 يونيو، دليل على وعي الشعب المصري، الذي أرسل رسائل بأن مصر من البلاد المتحدة والتي تقف على قلب رجل واحد لأي مخطط يريد أن يفكك هذه الوحدة.