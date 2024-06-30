الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب الميراث.. مقتل مسن على يد اثنين من أشقائه ونجل أخيه بالأقصر

أرشيفية
أرشيفية

ألقت مباحث الأقصر القبض على رجل وشقيقته ونجل الأول، لتورطهم في مقتل شقيقهم المسن رشقًا بالحجارة بعد نشوب مشاجرة بالشارع لخلافات على الميراث بمركز إسنا.

تعود تفاصيل الواقعة عند تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر يفيد عند مستشفىأرمنت التخصصي بوصول المدعو «ع م.ج» 65 عاما، مزارع ومقيم أبوزعفه دائرة مركز إسنا مصاب كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى متاثرًا بإصابته عقب وصوله المستشفى.

عقب تقنين الإجراءات وبالإنتقال والفحص وسؤال نجله «م.ع.م.ج» حاصل على بكالوريوس علوم زراعية مقيم بذات الناحية اتهم كل من ع.م.ج، 46 عاما مزارع شقيق المتوفي، والثاني «م.ع.م.ج»18 عاما، طالب، نجل شقيق المتوفي، والثالثة المدعوه  «س.م.ج.» 40 ربة منزل، شقيقة المتوفي، وجميعهم مقيمون بذات الناحية بالتعدي علي والده مما أحدث إصابته التي أدت لوفاته، وذلك اثر حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت الي مشاجرة بسبب خلاف على منزل «ميراث» كائن بذات الناحية قام على إثرها المتهمون بقذف بعض الحجارة «قوالب طوب»  تجاه المتوفى إصابته برأسه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة اسنا من ضبط المتهمين سالفي الذكر، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الميراث، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

مباحث الأقصر مشاجرة أمن الأقصر المباحث الجنائية مركز شرطة إسنا

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