الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفيرة البحرين تهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو

جريدة الدستور

هنَّأت فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة البحرين بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـ ثورة 30 يونيو.

وأكدت السفيرة، عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، وتمتد جذورها لعقودٍ من التعاون المُثمر والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، لافتة إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا في ظل قيادة الرئيس السيسي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

العلاقات المصرية- البحرينية

وأعربت سفيرة البحرين عن اعتزازها بما تشهده العلاقات الثنائية من زخمٍ وتنامٍ مستمر، والذي يتجلى في تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين قيادتيِّ البلدين الشقيقين والتنسيق والتشاور المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا التعاون المثمر المبني على الشراكة والتنسيق وتوافق الرؤى لما فيه مصلحة البلدين والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، يُمثِّل نموذجًا يُحتذى به في العمل العربي المشترك، كما يعكس حرص البلدين على تعزيز التضامن والتكامل العربي وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.

وأشادت سفيرة البحرين بالقاهرة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في سبيل تحقيق المزيد من التنمية الشاملة في مختلف المجالات والنهضة العمرانية، متمنية لمصر وشعبها المزيد من النماء والتقدم والازدهار.

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