نحو العالمية.. كيف اهتم الرئيس السيسي بالزراعة في الوادي الجديد؟

كانت للقيادة السياسية رؤية ناجحة حول ملف الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 انطلاق مشروع المليون ونصف فدان من مركز الفرافرة أحد مراكز المحافظة، والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها أشجار النخيل لإنتاج التمور

وفي 2019 كان من أهم توصيات الرئيس السيسي التوسع الزراعي في محافظة الوادي الجديد، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية ومضاعفة أعداد النخيل من 2.5 مليون نخلة منزرعة بمزارع الوادي الجديد، إلي 5 مليون نخله في مراكز المحافظة الخمس والاهتمام بزراعة أشجار النخيل لتتوج المحافظة بأكبر مساحة منزرعة بالنخيل على مستوي الجمهورية

قرر حينها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ توصيات الرئيس على أكمل وجه وتفعيل مبادرات لزراعة النخيل بعد توزيع أراضي زراعية للشباب والخريجين والمستثمرين بالايجار وبأسعار مخفضة للبدء فورًا في استخراج آبار المياة والبدء في زراعة أشجار النخيل بكميات كبيرة تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي، والبدء في زراعة أشجار النخيل حتي وصلت الاعداد المنزرع في محافظ الوادي الجديد إلي 4.3 مليون نخله، فضلا عن 2.5 مليون نخلة باصناف عالية الجودة بأكبر مزرعة تمور في العالم متواجدة بين منطقة توشكي والعوينات

وقال المحافظ إنه تم زراعة 328 ألف فدان قمح عالي الجودة بزيادة قدرها 10 آلاف فدان عن العام الماضي بتحقيق مستهدف 800 ألف طن من الاقماح لهذا العام

حيث امتلأت الصوامع عن اخرها وجاري نقل الاقماح والزروع إلي أقرب صوامع لتخزين القمح والحصول على الاكتفاء الذاتي من الغذاء

كما أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إهتمام القيادة السياسية بزراعة محصول القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية، والمحاصيل الطبية والعطرية وتوفير التقاوي والاسمدة اللازمة للإكتفاء الذاتي من الغذاء في ارض الخير والانتاج بالوادي الجديد "الظهير الاخضر لمصر"

وأكد المحافظ على توفير الدعم الكامل للتجارب العلمية التى تستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، بالتزامن مع الخطط والحوافز التى تقرها الدولة لدعم الإنتاج والمزارعين، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالمحافظة فى زراعة محاصيل استراتيجية، وسعت مصر خلال العامين الماضي والجاري إلى تقليل حدة تأثير الأزمة، بزيادة نسب الاكتفاء الذاتي ليس من القمح فقط لكن من غالبية السلع الاستراتيجية.

أعلنت محافظة الوادى الجديد، ان مساحة الاراضى الزراعية على مستوى محافظة الوادى الجديد وفقا لإحصائيات القطاع الزراعى بلغت حوالى 1،9 مليون فدان صالحة للزراعة جرى زراعة 508 ألف و787 فدان على مستوى مراكز المحافظة، وتحتل منطقة شرق العوينات النسبة الأكبر في المساحات المنزرعة بواقع 196 ألف فدان فيما تبلغ مساحة الاراضى الغير منزرعة 581 ألف و288 فدان والتى تم حصرها كأراضى صالحة لاستزراع أغلبها فى منطقة شرق العوينات أيضا بواقع 157 ألف و151 فدان.

ومن أهم المحاصيل الزراعية التي تزرع بالمحافظة هي: القمح – الشعير - الفول البلدي. من أهم محاصيل الفاكهة: الموالح، المانجو، العنب، البلح.