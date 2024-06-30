"آخر أيام الجماعة".. الإرهابية تجاهلت الغضب الشعبى واتجهت لمزيد من الأخونة والتكفير

كشف الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة" كيف أصرت جماعة الإخوان الإرهابية على المضي في غيها حتى النهاية، فبدلًا من محاولة امتصاص غضب الشعب الذي لم يكن خفيًا على أحد، شهدت البلاد حلقة جديدة لأخونة الدولة، وعين مرسي في 16 يونيو 17 محافظًا جديدًا من بينهم 7 من الإخوان، من بينهم عادل الخياط، الذي عينه محافظًا للأقصر عاصمة السياحة.

بلغت صدمة المصريين مداها، واشتعل الغضب اعتراضًا على أخونة دواوين المحافظات، فيما سميت معركة.

الأزهر يتصدى لدعوات التكفير التي أطلقها مناصرو الإخوان

أعلنت الجماعات الإرهابية عن مناصرة الإخوان من خندق واحد، وتوالت فتاوى التكفير ضد كل من يخرج على الجماعة، فيما تصدى الأزهر الشريف لتلك الفتاوى المتطرفة بإعلانه التاريخي أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، رافضًا موجة التكفير العام ضد المصريين.



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