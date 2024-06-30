أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية لها مع شيرين عبدالوهاب: "راجعة بقوة"

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم، عن تفاصيل مكالمة هاتفية تلقتها من الفنانة شيرين عبدالوهاب صباح اليوم، تحدثت فيها عن تفاصيل عودتها بقوة مرة أخرى للساحة الغنائية.

وكتبت "أسما" عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" قائلة: "صحيت النهاردة على أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبدالوهاب واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدًا شيرين بتحضرلها لجمهورها".

وأضافت:"أنا كنت سعيدة بالمكالمة دي لإني اطمنت علي شيرين وأن صوتها فعلًا مبسوط وعاملة شغل هيكسر الدنيا الفترة الجاية"، مؤكدة على عودة شيرين عبدالوهاب لجمهورها الفترة المقبلة، قائلة:"شيرين راجعة بقوة".

يأتي ذلك في ظل وتيرة من الأزمات المستمرة التي تعيشها الفنانة شيرين عبدالوهاب، سواء تلك التي أعقبت انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، أو خلافاتها مع شركات الإنتاج وواقعة تسريب أغانيها.

https://twitter.com/Asmaaibrahem_/status/1807371359753777611