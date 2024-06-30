الأحد 30 يونيو 2024
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بالأسماء.. مصرع 3 مصريين فى حريق مسكنهم بالأراضى الليبية (صور)

جريدة الدستور

شيّع المئات من الأهالي بمركز إطسا بـ الفيوم وسط حزن شديد وبكاء جثامين 3 شباب من خيرة شباب القرية والذين لقوا حتفهم في ليبيا إثر تعرضهم لحريق شب داخل منزل يقطنون به أثناء عملهم وانتقلت الحماية المدنية والسلطات الليبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وسيطرت الحماية المدنية على الحريق، وتم نقل الجثامين لمشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بليبيا قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد الوحدات السكنية بمدينة طرابلس وانتقلت على الفور قوات الأمن الليبية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتبين أن الشباب يحملون الجنسية المصرية ويقيمون في إحدى قرى مركز إطسا بالفيوم وكشفت السلطات الليبية عن هوية هؤلاء الأشخاص وهم: حسن رمضان الجندى، 17 سنة، مقيم بقرية أحمد إبراهيم الجندى، و"إبراهيم عاطف الأبعج" 24 سنة ومقيم بعزبة الأبعج  دانيال، و"أحمد يوسف عبدربه، 25 سنة، ومقيم بعزبة عبدربه قصر الباسل وجميعها تابعة لمركز إطسا بالفيوم تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقال أحد اقارب المتوفيين إنه أثناء تواجد عدد من الشباب بالمنزل شب حريق هائل ولاذ الجميع بالفرار إلا أن الثلاثة أشخاص علقوا داخل النيران لتلتهم أجسادهم ليلقوا حتفهم متأثرين بجراحهم.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى أحد المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصلت السلطات المصرية مع نظيرتها في ليبيا للانتهاء من الأوراق لنقل الجثث إلى الأراضي المصرية لتسليمها لذويهم ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسهم.

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وفاة 3 أشخاص من الفيوم الفيوم حريق منزل في دولة ليبيا دولة ليبيا قوات الحماية المدنية

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