الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب المنتخب الأوليمبي يشترط انضمام الجميع مع بداية المعسكر 5 يوليو

المنتخب الاوليمبى
المنتخب الاوليمبى

اشترط البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، انضمام جميع اللاعبين الذين سيتم قيدهم في القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي من بداية المعسكر يوم 5 يوليو المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، التي تقام خلال شهري يوليو وأغسطس حيث يتواجد في الفراعنة في مجموعة تضم إسبانيا وأوزبكستان والدمينكان .

وأرجع ميكالي سبب رغبته في انضمام جميع اللاعبين منذ بداية المعسكر وعدم السماح لأي لاعب بالتأخر في الانضمام، إلى تقليص عدد اللاعبين في القائمة النهائية إلى 18 لاعب بخلاف 4 لاعبين في القائمة الاحتياطية، وهو ما يحتم على الجهاز الفني ضم جميع اللاعبين للوصول بهم إلى أفضل مستوى من الانسجام قبل خوض وديتي العراق وأوكرانيا.

ويواجه ميكالي أزمة كبيرة متمثلة في رفض مسئولي بيراميدز انضمام إبراهيم عادل نجم الفريق السماوي، لمعسكر المنتخب الأوليمبي من بداية المعسكر، حيث يتمسك الفريق السماوي بتواجد اللاعب مع الفريق حتى مباراة الأهلي المحدد لها يوم 12 يوليو المقبل، على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب الأوليمبي، قبل يوم واحد من سفر المنتخب الأولمبي إلى باريس لخوض معسكر مغلق هناك قبل المشاركة في الأولمبياد.

في الوقت الذي تمسك فيه ميكالي بضم اللاعب للمعسكر الذي سيقام ببرج العرب بالإسكندرية قبل السفر.

وكان ميكالي قد طلب ضم ثلاثي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم وأحد الحارسين محمد الشناوي أو مصطفى شوبير للقائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي، إلا أن الأهلي رد بأن هناك صعوبة بالغة في التخلي عن أي من الأسماء الأربعة المذكورة لأنهم يمثلون ركائز أساسية في تشكيلة الفريق الأحمر.

وبرر مسئولو الأهلي سبب اعتراضهم بأن الفريق الأول يخوض منافسة شرسة خلال الأسابيع القادمة مع فريق بيراميدز على التتويج بلقب الدوري، وسيخوض عدد كبير من المباريات في المسابقة بشكل مضغوط وبالتالي لاعبيه معرضون للإصابة بالإجهاد، والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، أكد احتياجه لكل اللاعبين في المباريات المقبلة، فما بالك إذا كان الكلام عن ثلاثة من أهم اللاعبين في تشكيلة الأحمر.

ميكالي المنتخب الأوليمبي الجبلاية اتحاد الكرة

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