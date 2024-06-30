إخماد حريق محدود فى وحدتى تكييف لعقار بالدقى

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا محدودا شبّ في عقار سكني بمنطقة الدقي شمال الجيزة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في عقار بشارع الكاتب بمنطقة الدقي، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وفرض ضباط قسم الدقي كردونًا أمنيًا حول العقار لإبعاد المواطنين والسماح لسيارات الإطفاء للوصول بسهولة للعقار.

نجحت سيارتا الإطفاء في محاصرة الحريق وتبين من الفحص أنه حريق محدود شب في وحدتي تكييف بممر خارجي بالعقار محل الواقعة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ما أدى لحدوث ماس كهربائي أشعل النيران بوحدتي التكييف.

أضافت التحريات أن الحريق لم يمتد لأي من شقق العقار ولم يسفر عن تلفيات أو خسائر بشرية.