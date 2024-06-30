"آخر أيام الجماعة".. المسمار الأخير فى نعش الإخوان وتهديدهم ووعيدهم للشعب

مثل الدبة التي قتلت صاحبها، هكذا فعل الإخوان في أنفسهم، فبدلًا من النظر في مطالب الشعب، ومحاولة إرضائه.

وأعاد الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة" لحظات الوعيد والتهديد عندما خرجت الجماعة ورئيسها يهددون ويتوعدون الشعب المصري من داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة تحت شعار مؤتمر نصرة سوريا، أو نصرة الرئيس الذي تهدد حكمه.

بدلًا من التهدئة لجأت الجماعة للتهديد والوعيد، من داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ووقف الشيخ الإخواني محمد عبدالمقصود، يقول: "اللهم اجعل يوم 30 يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين، وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين".

وكأن الله سمع دعاءه واستجاب له فأعز مصر وأهلها وكسر شوكة الإخوان المنافقين.



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