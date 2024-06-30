الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"آخر أيام الجماعة".. المسمار الأخير فى نعش الإخوان وتهديدهم ووعيدهم للشعب

جريدة الدستور

مثل الدبة التي قتلت صاحبها، هكذا فعل الإخوان في أنفسهم، فبدلًا من النظر في مطالب الشعب، ومحاولة إرضائه.

وأعاد الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة" لحظات الوعيد والتهديد عندما خرجت الجماعة ورئيسها يهددون ويتوعدون الشعب المصري من داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة تحت شعار مؤتمر نصرة سوريا، أو نصرة الرئيس الذي تهدد حكمه.

بدلًا من التهدئة لجأت الجماعة للتهديد والوعيد، من داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ووقف الشيخ الإخواني محمد عبدالمقصود، يقول: "اللهم اجعل يوم 30 يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين، وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين".

وكأن الله سمع دعاءه واستجاب له فأعز مصر وأهلها وكسر شوكة الإخوان المنافقين. 

 


اقرأ أيضًا: 

"آخر أيام الجماعة".. خروج "تمرد" للنور لسحب الثقة من الرئيس الإخواني

"آخر أيام الجماعة".. وثائقى يرصد إسقاط المصريين لحكم الإخوان

"مطالب شعبية متطلعة نحو غد أفضل".. وثائقي يرصد "آخر أيام الجماعة" (فيديو)

"آخر أيام الجماعة".. رجال القوات المسلحة يخلصون لوطنهم لا لجماعات أو مناصب

"آخر أيام الجماعة".. الإعلان الدستورى ذروة جرائم الجماعة الإرهابية

آخر أيام الجماعة.. الإخوان ردت بعنف على مطالب الشعب وأحرقت مقرات "تمرد"

"آخر أيام الجماعة".. الأحزاب المعارضة تعلن خارطة طريق مبكرة خالية من الإخوان وحلفائهم

"آخر أيام الجماعة".. الشعب يشتبك مع أنصار الجماعة في ربوع مصر

آخر أيام الجماعة نصرة سوريا محمد عبدالمقصود المنافقين الإخوان

مواد متعلقة

"آخر أيام الجماعة".. الأحزاب المعارضة تعلن خارطة طريق مبكرة خالية من الإخوان وحلفائهم

"آخر أيام الجماعة".. الإخوان ردت بعنف على مطالب الشعب وأحرقت مقرات "تمرد"

حامد فارس: ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات الإخوان للسيطرة على الدول العربية

"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف ومستمر لحى الشجاعية بمدينة غزة

الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية ومحاولات خطف البلد

الرئيس السيسى: شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف معاناة المواطن

الرئيس السيسى يحدد أولويات الحكومة الجديدة: تخفيف معاناة المواطن أولوية قصوى

دمج حقائب واستحداث وزارات.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

أربعينى يمزق زوجته بـ13 طعنة فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر