الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جماعة الحوثى تنشر صورًا من استهدافها سفينة تجارية يونانية

استهداف الحوثي للسفن
استهداف الحوثي للسفن

نشرت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم الأحد، صورا من مشاهد استهدافها سفينة TRANSWORLD NAVIGATOR، التابعة لإحدى الشركات التي قالت إنها انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل.

وقال الناطق باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك صور من مشاهد استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة TRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات المخالفة لقرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورق طوفان المدمر".

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سنتكوم: لحقت أضرار بسفينة تجارية يونانية ترفع علم ليبيريا

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، في 23 الجاري، عن أن أضرارا متوسطة لحقت بسفينة تجارية يونانية ترفع علم ليبيريا بعد هجوم للحوثيين بطائرة مُسيّرة، مشيرة إلى وقوع إصابات، وتتابع إبحارها إلى مصر.

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وقالت "سنتكوم"، في حسابها على منصة "إكس"، إن السفينة التي ترفع العلم الليبيري تعرضت لأضرار متوسطة، وهي حاليا تواصل إبحارها من ماليزيا إلى مصر.

الزندانى: الحوثيون يهددون الملاحة الدولية ويستغلون القضية الفلسطينية لكسب بعض الشعبية

وسبق وصرّح الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، بأن جماعة الحوثي تلعب دورًا مرسومًا لها في خلق الاضطرابات في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، موضحًا أن الحوثيين يحاولون استغلال القضية الفلسطينية لكسب بعض الشعبية والتأييد على الصعيد الشعبي.

وأضاف الزنداني، خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اعتقادًا سائدًا بين الشعوب العربية بأن الحوثيين يقومون ببطولات كبيرة ويواجهون إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن الواقع يظهر تأثيرات مختلفة على هذه الدول.

وأكد أن جماعة الحوثي تحاول الهروب من مشاكلها الداخلية من خلال دور محدد لها فيما يسمى بمحور المقاومة، مثل حزب الله في لبنان، والمقاومات الأخرى في بلدان أخرى، ما يجعل نشاط الحوثيين جزءًا من هذا التوجه.

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