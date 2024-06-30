ورقة مفاهيم اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

يخوض طلاب الثانوية العامة ماراثون امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2024 للمواد الأساسية منذ يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وذلك حسب جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 الذي قامت بوضعه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محددا للطلاب ايام الامتحانات ومواعيدها.

ورقة مفاهيم اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة 2024:

ويقوم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 بشعبتيها العلمي والأدبي بخوض امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يوليو 2024 وفي هذا السياق يبحث الكثير من الطلاب عن ورقة مفاهيم اللغة الانجليزية المقررة عليهم والتي اتاحتها وزارة التربية والتعليم لتساعدهم على فهم اللغة وأداء الامتحان بكل سهولة ويسر.

ويستعرض الدستور في التقرير التالي رابط ورقة مفاهيم امتحان اللغة الأجنبية للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

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رابط تحميل ورقة مفاهيم الانجليزي للثانوية العامة 2024:

ويمكن الاطلاع على ورقة مفاهيم اللغة الأجنبية الاولى للثانوية العامة "اللغة الإنجليزية" للعام الدراسي الحالي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا).

وتفيد تلك الورقة خلال أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولى "اللغة الانجليزية" لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.



موعد امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2024

وحسب الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 يأتي موعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية'' للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو القادم، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ثلاث ساعات لينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

يحتوى امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2024، على 37 سؤالا بمجموع 50 درجة منقسمين إلى:

18 سؤال اختيارى بمجموع 23 درجة.

5 اسئله بمجموع درجتين و13 سؤال بمجموع درجة.

2 سؤال قراءة بمجموع 15 درجة.

4 أسئلة اختيار من متعدد للترجمة بمجموع 4 درجات.

اسئلة المقالي مقسمة الى سؤالين قصة بـمجموع 4 درجات وسؤال الـEssay بـمجموع 4 درجات.