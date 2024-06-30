الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. "مصر للطيران" تسيّر 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الإثنين، 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.

وذكرت الشركة أن الرحلات تشمل 5 رحلات بخط سير جدة- القاهرة، و3 بخط سير جدة- كوناكري، ورحلة بخط سير جدة- باماكو، ورحلة بخط سير جدة- الأقصر، ورحلة بخط سير جدة- برج العرب، بالإضافة إلى 8 رحلات بخط سير المدينة- القاهرة.

نقل حجاج بعثة وزارتي الداخلية والصحة

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رئيس مصر للطيران: تصنيف سكاي تراكس جاء بمشاركة ٢١ مليون راكب

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مصر للطيران تسيراليوم 20 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

يأتى ذلك لنقل حجاج بعثة وزارتي الداخلية والصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية وتضامن البحر الأحمر والمنيا والشرقية والمؤسسة والدقهلية وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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