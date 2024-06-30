الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على آخر تطورات إصابة ثنائي فيوتشر محمود جنش ومحمد فاروق

جنش
جنش

كشف الدكتور أحمد مبروك رئيس الجهاز الطبي بنادي مودرن فيوتشر عن أخر تطورات إصابة ثنائي الفريق، الحارس محمود جنش ومحمد فاروق،وذلك خلال مواجهة فريق الجونة الأخيرة بالدوري والتي إنتهت بفوز فريقنا بهدفين دون رد على ملعب خالد بشارة بالجونة.

وقال الدكتور أحمد مبروك أن الحارس محمود جنش يعاني من شرخ بالساعد الأيمن (عظمة الزند) ومدة غيابه سوف تترواح بين 4 لـ6 أسابيع.

أما عن إصابة محمد فاروق أكد مبروك أن اللاعب يعاني من قطع جزئي بالرباط الخارجي للركبة اليمنى وسوف يغيب عن الفريق لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

من ناحية أخرى واصل  فريق مودرن فيوتشر تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة في تمام الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري نايل.

بثنائية.. مودرن فيوتشر يسقط الجونة ويعود للمربع الذهبي بدوري نايل

حقق فريق مودرن فيوتشر، فوزا مهما على حساب نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، عصر اليوم الخميس، في افتتاحية الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

البداية كانت عن طريق علي الفيل، لاعب مودرن فيوتشر في الدقيقة الـ18، من ضربة ركنية نفذها زميله غنام محمد ليقابلها  المدافع برأسية داخل مرمى الجونة.

وفي الدقيقة الـ45+11، يضيف الكاميروني جوزيف نجويم، ثاني أهداف مودرن فيوتشر من ضربة جزاء، احتسابها حكم الساحة خالد جمال الغندور، عقب تدخل من صبحي سليمان حارس الجونة على قدم أحد لاعبي مودرن فيوتشر داخل منطقة الجزاء.

ومن انفراد تام، في الدقيقة الـ49، كاد أحمد عاطف يسجل ثالث أهداف مودرن فيوتشر، إلا أن حارس الجونة تصدى للكرة.

وفي الدقيقة الـ90+7، يطلق أحمد موكا لاعب الجونة، تصويبة قوية خارج منطقة الجزاء، نجح محمود حمدي حارس مودرن فيوتشر في التعامل معها، عقب نزوله بدلا لجنش، الذي غادر الملعب بسبب الإصابة.

وبهذه النتيجة رفع مودرن فيوتشر رصيده لـ41 نقطة، وضعته في المركز الرابع (المربع الذهبي) بجدول دوري نايل، خلف الثلاثي بيراميدز المتربع بـ62 نقطة، والأهلي الثاني بـ45 نقطة، والمصري الثالث بـ42 نقطة.

أما الجونة توقف عند 31 نقطة، في المركز الثالث عشر، متلقيا الهزيمة الثانية على التوالي، عقب السقوط أمام إنبي، في الجولة الماضية بهدف نظيف.

محمود جنش محمد فاروق محمود جنش ومحمد فاروق رئيس الجهاز الطبي بنادي مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر جنش

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