استعدادًا لمسلسل رمضان 2025.. فيديو طريف لياسمين عبدالعزيز داخل الجيم

تحرص الفنانة ياسمين عبدالعزيز على التواصل مع جمهورها بصفة مستمرة، بمشاركة تفاصيل حياتها الفنية والشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهرت “ياسمين” في أحدث ظهور لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، ويبدو عليها فقدان في الوزن، لتظهر بفيديو طريف رفقة المدرب الخاص بها في “الجيم”.

https://www.instagram.com/reel/C81yO64I1jh/?igsh=d2NkZDUzMW10bmgz

وكانت شاركت “ياسمين” مقطع فيديو قبيل الفيديو الطريف، ظهرت خلاله وهى تجري تدريبات قاسية داخل الجيم، وعلى ما يبدو أنها تستعد لمسلسلها الجديد في رمضان 2025، وتعمل على فقدان وزنها بشكل ملحوظ.

https://www.instagram.com/reel/C81lG4guyLJ/?igsh=MWQydmJpMzVmbzNpag==

في السياق ذاته، تتعاون النجمة ياسمين عبدالعزيز مع المؤلف عمرو محمود ياسين في رمضان المقبل 2025، حيث اتفقا على تقديم مسلسل درامي مختلف، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى، حيث اتفقا الثنائى مع شركة سينرجى على الخطوط العريضة للقصة المقرر تقدميها.

ويعد تعاون ياسمين والمؤلف عمرو محمود ياسين هو الثالث في الدراما التليفزيونية، حيث قدما معًا مسلسلين هما و"نحب تانى ليه" مع النجوم شريف منير وكريم فهمي، كما قدما مسلسل "اللي ملوش كبير" مع أحمد العوضي وإخراج مصطفى فكري.

وتعود ياسمين عبدالعزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2023، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.

وقررت ياسمين عبدالعزيز العودة إلى نشاطها الفني بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تعود إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب عن الموسم الماضي، كما تحضر للعودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة، لتكسر غيابها بفيلم جديد تعاقدت على بطولته مع المنتج أحمد السبكي ويكتبه خالد جلال الذي تعاون معه في معظم أفلامها، من المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة.