الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"آخر أيام الجماعة".. الشعب يشتبك مع أنصار الجماعة فى ربوع مصر

آخر أيام الجماعة
آخر أيام الجماعة

وثق الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة"، تصدي الشعب المصري، لعنف الجماعة، بكل شجاعة.

 

في يوم 18 يونيو، دارت معركة كبرى أمام مكتب وزير الثقافة الإخواني بين المثقفين المعتصمين وبين مناصري الجماعة الذين أتوا لمحاصرة المعتصمين.

 

ومع تصاعد أزمة الوقود والسلع والخدمات أكثر، شهدت شوارع الإسكندرية اشتباكات بين المصريين وأنصار الجماعة، وفي المقطم تحول مكتب الإرشاد لركام بفعل غضب الأهالي.

وبدلا من التهدئة لجأت الجماعة للتهديد والوعيد، من داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة.


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