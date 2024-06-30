الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يعلن تجديد التعاقد مع محمد صبحى لمدة 4 مواسم

تجديد التعاقد مع
تجديد التعاقد مع محمد صبحي

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وكان مسئولو الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كل التفاصيل الخاصة بتجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية ليوقع محمد صبحي رسمياً على عقود التجديد للقلعة البيضاء.

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز كانت صعبة جدًا، ووجه التهنئة للفريق المنافس على المستوى الذي ظهر عليه في المباراة، مشيداً بالمدير الفني لسيراميكا واللاعبين.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلاً: "السبب الرئيسي في فوز الزمالك هو أن لاعبي الفريق كانوا يقاتلون في الجزء الهجومي، ولدي إحساس مختلف في هذه المباراة بتسجيل أربعة أهداف وصناعة العديد من الفرص".

وتابع: "الأمر الذي لم يعجبني هو ترك المساحات للمنافس مما ساعد على تحولهم الهجومي، لكن في النهاية الأمر الجيد هو تحقيق الفوز، والنتيجة عادلة وفقا ما قدمه لاعبو فريقي".

وفيما يخص غياب الجماهير عن لقاء اليوم قال: "سأتحدث عن رأيي الشخصي، أنا كمدرب أفضل أن أرى الاستاد ممتلئ لأن قيمة الزمالك الكبيرة سببها الجماهير، ونحن كلاعبين وجهاز فني نفضل وجود الجماهير دائمًا، وأحترم السبب الذي لم يجعلهم يحضرون، لكن هناك جزء صغير حضر واستحقوا أن يفرحوا بفوز فريقهم".

 وتحدث جوميز عن تدعيمات الفريق في الموسم الجديد قائلاً: "لا نستطيع قيد أي لاعب جديد بسبب إيقاف قيد الزمالك، وقد يكون الأمر سلبي بشكل عام، لكن الأمر إيجابي بالنسبة لي لأن الأمر يزيد من تركيزنا مع الفريق الأن وعدم الانشغال بأي أمور أخرى".

وأضاف: "نركز على المباريات المتبقية في وقت قليل وأتمنى أن نحافظ على عناصر فريقنا وألا يتعرض أي لاعب لإصابات في ظل ضغط المباريات".

وقال جوميز: "الحكم أدى مباراة جيدة، لكن إذا كان لدي وقت كاف بعد انتهاء الموسم سأقدم للحصول على دورة في التحكيم لمعرفة القوانين الجديدة".

الزمالك محمد صبحى صبحي نادي الزمالك أحمد سليمان

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