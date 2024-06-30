"آخر أيام الجماعة".. الأحزاب المعارضة تعلن خارطة طريق مبكرة خالية من الإخوان وحلفائهم

مع اقتراب تمرد من جمع 15 مليون استمارة لسحب الثقة من محمد مرسي العياط، أطلقت القوة الحزبية المعارضة خارطة طريق مبكرة خالية من الإخوان وحلفائهم.

وأشار الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة"، إلى تصاعد موجة الاحتجاجات ضد حكم الإخوان بعد إتلاف الجماعة آلاف استمارات تمرد المطالبة بسحب الثقة من مرسي، ومع صعود موجة الاحتجاجات بدا وكأن الجماعة تتراجع خطوتين للوراء مع إعلان قادتها عدم مناقشة تعديلات السلطة القضائية الذي أثار غضب حماة العدالة، لكنه كان تراجعًا تكتيكيًا تبعته انتهاكات جديدة.