الشرقاوي يحدد تحديات الحكومة الجديدة.. رفع حصيلة الصادرات والسياحة إلى 200 مليار دولار

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن توجة الحكومة الحالية العديد من التحديات وعلى رأس هذة التحديات التحدي الاقتصادي.

رئيس جمعية رجال الأعمال: على الحكومة الجديدة التعرف على مشاكل المواطنين

ودعا الشرقاوي فى تصريح خاص لـ"الدستور" الحكومة القادمة الجديدة التي سيعلن عنها التشكيل الجديدة خلال الساعات المقبلة ببعض المتطلبات التي تتعلق بالكفاءة الإدراية ومحاولة الوصول إلى العمل الميداني الفعلي والاتزان بين العمل المكتبي والميداني بما يسمح بالتعرف على كافة المشكلات المتعلقة بمجتمع المال والأعمال بشكل يسمح بإيجاد حلول نافذة.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على الحكومة الجديدة العمل على زيادة الصادرات المصرية وترفع شعار لتحقيق 200 مليار دولار صادرات ومضاعفة أرقام السياحة والعمل على حل المشكلات والتخلي عن كل سبل البيروقراطية في إنجاز الأعمال حتى يتم تشجيع المستثمر المحلي وكذلك الحال حتى يكون هناك ثقة للمستثمر الأجنبي وجذب للاستثمارات الأجنبية لجمهورية مصر العربية.

وطالب الدكتور يسري الشرقاوي الحكومة الجديدة بأهمية العمل على ملفين منها ملف التعليم وآخر الصحة.

التعليم والصحة أهم ملفات الحكومة الجديدة



وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الحكومة الجديدة أن تتقارب من المواطن حتى يستطع حساب تكلفة هذان الملفين في حياة الأسرة المصرية فإن لم تسطيع أن تقدم شيئًا اقتصاديا مباشرا للمواطن لترفع عن المواطن العبء.

ويطالب مجتمع المال والأعمال من الحكومة الجديدة أن تعمل جاهدة على تحليل هذه المشكلات وإيجاد حلول ناجزة في وقت قصير وسريع، بالإضافة إلى ذلك ضرورة التقرب امتصاص ودفع ومشاركة القطاع الخاص وإنهاء كافة الأموار المتعلقة بدخول القطاع الخاص الحياه الاقتصادية حتى تحقيق الحكومة الجديدة المستهدف من القطاع الخاص إلى 55% من الاقتصاد المصري.