انطلاق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق فعاليات حملة "من بدري أمان" بميدان الواسطي التابع لمركز الفتح ضمن الحملة التي أطلقتها وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة لمدة يوم واحد، بدءًا من صباح اليوم، لتكثيف العمل بمبادرات الصحة العامة، للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وانطلقت فعاليات الحملة بمحافظة أسيوط بميدان الواسطى التابع لمركز الفتح بمشاركة قوافل وسيارات وزارة الصحة والسكان والرائدات الريفيات على مستوى المحافظة، بحضور وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، ومُنسقي المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، ومديرية التضامن، حيث شهدات الفعاليات إقبالًا كبيرًا من السيدات من مختلف قرى ومراكز المحافظة للاستفادة من الخدمات الصحية المجانية للحملة.

دعم صحة المرأة

وأكد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لفعاليات الحملة، وتقديم كل سبل الدعم بالتنسيق مع وكلاء وزارتيِّ الصحة والتضامن الاجتماعي، في تعاون وثيق من أجل تعزيز صحة الأسرة والمرأة، وذلك من خلال التنسيق بين الجمعيات الأهلية الوسيطة والقاعدية القريبة إلى المجتمع.

وأشار إلى أهمية دور الرائدات الاجتماعيات والريفيات في توعية وتعبئة المواطنين للإقدام والكشف المبكر ليطمئنوا على صحتهم والاستفادة من الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرات السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر وعلاج مرضي سرطان الكبد والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن حملة "من بدرى أمان" تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، وتقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام (القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد)، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد) وبدأت الحملة عملها اليوم من الساعة (9 صباحًا حتى 5 مساءً) من نفس اليوم،وسط اقبال كبير من المواطنين.

وأوضح مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الحملة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عامًا، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث سيتم نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة من خلال مشاركة أكثر من 1300 رائدة ريفية وصحية على مستوى المحافظة لحث المواطنين على الإقبال والاطمئنان على صحتهم والاستفادة من الخدمات الصحية المجانية المقدمة لهم.

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