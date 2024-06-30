"آخر أيام الجماعة".. الإخوان ردت بعنف على مطالب الشعب وأحرقت مقرات "تمرد"

رصد الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة" سعي الشعب المصري للدفاع عن هويته ووطنه بطرق سلمية، عبر توقيع استمارات "تمرد" للتعبير عن رفضه حكم الجماعة، والتي ما كان منها إلا أن واجهت تلك المطالب برد فعل عنيف، وأحرقت مقر حركة "تمرد" وسط القاهرة، الثامن من يونيو 2013.

آلاف الاستمارات المطالبة بسحب الثقة من مرسي العياط أُتلفت عن آخرها، وتمكن رجال الحماية المدنية من إطفاء الحريق، لكن النار الأكبر ظلت مشتعلة لا تنطفئ، وهي نار في قلب الشارع المصري.

مع صعود موجة الاحتجاجات بدا وكأن الجماعة تتراجع خطوتين للوراء مع إعلان قادتها عدم مناقشة تعديلات السلطة القضائية، الذي أثار غضب حماة العدالة، لكنه كان تراجعا تكتيكيا تبعته انتهاكات جديدة.