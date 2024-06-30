الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": انخفاض فى أسعار الدواجن والبيض مع بدء تشغيل المزارع بكامل طاقتها

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

 

أكد المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمسئول التنفيذي للصندوق المركزي للثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة، أن هناك استقرارا في أسعار الدواجن وستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، نتيجة تشجيع المربين للدخول في دورات التربية، وهناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن، وقد قامت الوزارة  بخفض أسعار البيض من 150 إلى 140 جنيها للكرتونة، كما انخفضت أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بنسبة 10%.

خامات الأعلاف

وقال قاسم في تصريحات لـ الدستور، إن العملية الإنتاجية في تحسن مع ثبات سعر الدولار وخامات الأعلاف وثبات أسعار مستلزمات الإنتاج، وسيكون هناك استقرار في أسعار الدواجن مع تراجع وثبات في الأسعار، وهناك طلب على أمهات الدواجن للإنتاج وبدأت صناعة الأمهات تسترد عافيتها وإنتاجها، وبدأت المزارع الكبيرة تعمل بكامل طاقتها، وكذا دخول المزارع الصغيرة في الإنتاج مرة أخرى بعد أن توقفت عن الإنتاج وسيكون هناك تحسن في الإسعار مع ثبات أسعار الأعلاف.

وأشار "قاسم" إلى أن الوزارة ستدخل خلال الفترة المقبلة في العديد من المبادرات، وستقوم بإضافة منافذ جديدة للبيع بأسعار أقل من أسعار السوق في الخارج بنسبة 30% للدواجن والبيض. كما ستشارك الوزارة خلال الفترة المقبلة في معارض ومنافذ جديدة ضمن خطتها لخفض أسعار الدواجن والبيض، وهناك أكثر من 300 منفذ ثابت ومتحرك لوزارة الزراعة لها تأثير مباشر على انخفاض الأسعار. ويوجد صندوق مركزي للثروة الحيوانية يبيع البيض بسعر 120 جنيها بدلاً من 160 جنيها للكرتونة، وسيستمر نشاط وزارة الزراعة في الإنتاج وفتح منافذ جديدة خلال الفترة المقبلة.

-الزراعة أنخفاض أسعار الدواجن والبيض بدء تشغيل المزارع الكبيرة بكامل

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