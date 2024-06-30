الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب وزيرة التخطيط يبحث مع مسئولي نيسان للسيارات سبل تعزيز التعاون المستقبلي

نائب وزيرة التخطيط
نائب وزيرة التخطيط يلتقى مسئولى شركة نيسان

اجتمع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مدير منطقة أفريقيا بشركة نيسان للسيارات، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور مسئول شركة نيسان بمصر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي استمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

استثمارات الشركات العالمية 

وأكد كمالي خلال الاجتماع أن مصر سوق كبير جدا لذلك تتوجه الشركات العالمية للاستثمار في مصر لخدمة هذا السوق، كما تتمتع الدولة المصرية بقدرة تصديرية عالية، يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة منها من خلال التصدير إلى بلاد الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أثنى كمالي على نشاط شركة نيسان المتميز في مصر.

نشاط شركة نيسان 

وشهد الاجتماع مناقشة توسع نشاط شركة نيسان في مصر حيث تتواجد الشركة في مصر منذ 20 عاما، وبدأت الشركة في التصدير منذ عامين، وبلغ حجم التصدير في هذه المدة 20 ألف وحدة، كما أن الشركة ستقوم بزيادة حجم الاستثمارات في مصر.

كانت وزارة التخطيط قد استعرضت أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار" خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.

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