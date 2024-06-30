رسميًا.. يوفنتوس يضم دوجلاس لويز قادمًا من أستون فيلا حتى 2029

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، ضم البرازيلي دوجلاس لويز قادمًا من صفوف أستون فيلا لمدة 5 سنوات مقبلة في الميركاتو الصيفي.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 26 عامًا بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة حتى عام 2029 في صفقة قدرت بـ 50 مليون جنيه إسترليني وفقًا للتقارير.

ومن الناحية الأخرى، ضم فيلا ثنائي اليوفي إيلينج جونيور وبارينتشيا ضمن صفقة الدولي البرازيلي.

Douglas Luiz è Ⓑ🅘Ⓐ🅝Ⓒ🅞Ⓝ🅔Ⓡ🅞 🤍🖤 — JuventusFC (@juventusfc) June 30، 2024

مسيرة دوجلاس لويز مع الأندية

وبدأ دوجلاس لويز مسيرته ضمن صفوف شباب نادي فاسكو دي جاما، وانتقل للفريق الأول بالنادي في صيف 2016، وفي الصيف التالي انضم لفريق مانشستر سيتي ثم انتقل معارًا لنادي جيرونا الإسباني ولعب له موسمين على سبيل الإعارة ثم عاد لمانشستر سيتي في صيف 2019 وانتقل في نفس الفترة إلى أستون فيلا.

وشارك دوجلاس لويز في 204 مباراة بقميص فريق أستون فيلا، وسجل 22 هدفًا وصنع 24 لزملائه في الفريق، فيما شارك في 46 مباراة بقميص فريق جيرونا دون المساهمة في أي أهداف، ولعب 29 مباراة مع فريق فاسكو دي جاما وسجل 3 أهداف.

مسيرة دوجلاس لويز مع منتخب البرازيل

وشارك دوجلاس لويز مع المنتخب البرازيلي في مراحل الشباب ومع المنتخب الأولمبي، قبل أن يبدأ في تمثيل المنتخب البرازيلي الأول في 19 نوفمبر 2019 وكانت مباراته الأولى ضد منتخب كوريا الجنوبية وانتهت بفوز البرازيل بثلاثة أهداف دون رد.

ويملك دوجلاس لويز 14 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي الأول، دون أي مساهمة تهديفية.

وحقق دوجلاس لويز مع منتخب البرازيل الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، والتي أقيمت في عام في 2021.