الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منسق "تحالف من أجل مصر": 30 يونيو أكدت للعالم أن الجيش والشعب كيان وجسد واحد

المهندس محمد سلامة
المهندس محمد سلامة

هنأ المهندس محمد سلامة عيادة منسق تحالف شباب من أجل مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجميع مؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم بحلول الذكرى الــ11 لثورة 30 يونيو المجيدة.

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أسست للجمهورية الجديدة.. رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

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كاتب صحفى: ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح ما أفسده الإخوان فى مصر

 تحالف شباب من أجل مصر

وقال منسق تحالف شباب من أجل مصر إن هذه الثورة العظيمة والخالدة وغير المسبوقة فى التاريخ كانت فاتحة خير على الدولة المصرية والاتجاه نحو تحقيق التنمية الشاملة بصفة عامة وعلى بدء انتعاش السياحة المصرية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن 30 يونيو كشفت عن أن مصر كانت معرضة لحجم كبير من الأخطار التى كانت سوف تواجه مصر والمنطقة بأسرها، وثورة 30 يونيو أكدت للعالم كله عظمة المصريين ووحدتهم، فالشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية كانوا على قلب رجل واحد، ونجحوا بكل كفاءة واقتدار فى تحطيم ونسف جميع مخططات الأرهاب وقوي الشر.

ثورة 30 يونيو

وأضاف أن ثورة 30 يونيو شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصرى وانتصار إرادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف، والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها واستعادة استقرارها، متابعة: "‏تحية لرجال القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصرنا الحبيبة".

واختتم منسق تحالف شباب من أجل مصر تصريحاته بأن ثورة 30 يونيو أكدت للعالم كله أن الجيش المصرى الباسل والشعب المصرى العظيم هما كيان وجسد واحد وأنهما السيف والدرع وحائط الصد المنيع أمام أى محاولات تحاول النيل أو المساس من قريب أو بعيد بالدولة المصرية.

شباب من أجل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

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