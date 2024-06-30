الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز يكشف سر دعم أمريكا للإخوان قبل ثورة 30 يونيو

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات جماعة الإخوان وجعلت أمريكا وأوروبا تقوم بمراجعة موقفها تجاه الجماعة الإرهابية.

وأضاف "الباز" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أذرع التنظيم الدولي للإخوان امتدت في 90 دولة حول العالم، ولمعرفة ما يحدث لابد من العودة عدة سنوات قبل ثورة 30 من يونيو تحديدا بعد أحداث سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ضرب مركز التجارة من قبل تنظيم القاعدة، ضربة أفقدتها الكثير من كرامتها. 

وأشار إلى أن الدراسات والأبحاث في هذا الوقت بعد هذه الضربة، أكدت أنه لابد من وجود علاج ومواجهة هذا الخطر القادم من هذه التيارات المتطرفة، ومن هنا جاءت الفكرة في الاستعانة بفصيل قد يكون بالنسبة لهم أو في رؤيتهم أكثر اعتدالًا.

ونوه إلى أن هذا التيار الأكثر اعتدالا عندما يصل إلى سلطة في بلاده يمكن أن يتعامل هو مع الأفرع المتطرفة العنيفة الإرهابية ويكفى الولايات المتحدة الأمريكية ويكفى الغرب مؤونة مواجهة هذه التيارات.

الباز دعم أمريكا الإخوان الجماعة الإرهابية القاهرة الإخبارية

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