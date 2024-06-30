الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنجاز 70% من أعمال إحلال وتجديد شبكة الإنحدار بـ«السلخانة» في كفرالشيخ

منطقة السلخانة
منطقة السلخانة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنه تابع أعمال إحلال وتجديد شبكة الإنحدار لمشروع الصرف الصحي بمنطقة السلخانة - طريق عمر أبو العز بمدينة دسوق، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يجري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة،  ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، والتي تستهدف الإرتقاء بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة إلى المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف تغير خطوط المياه الإسبستوس القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي ومد خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدة.

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محافظ كفر الشيخ: تنفيذ المشروعات بالجودة المحددة ورفع معدلات التنمية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال الإحلال والتجديد تشمل شبكة الإنحدار للصرف الصحي بطريق «السلخانة»، بمركز دسوق، بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تتخطي 70٪، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2023، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

من جهته، قال رئيس مركز ومدينة دسوق، إن أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الإنحدار بمنطقة السلخانة «طريق عمر أبو العز»، يبلغ امتداده 1000 متر، ابتداءً من كوبرى المدير وصولًا لموقف الأرياف حيث يعتبر محور دائري هام لحركة السير والنقل بمدينة دسوق، بالإضافة إلى 7 شوارع بمنطقة دحروج، بالتنسيق مع شركة المياه وكافة الجهات المعنية، حيث جرى عمل إختبارات للتربة بعمق من 3 الي 4 متر، والبدء في أعمال الحفر بقطر 315 مم، بإلإضافة إلى أعمال تغيير خط طرد رافع الصرف الصحى رقم (١) بقطر 630 مم، بطول 80 مترًا، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

منطقة السلخانة مدينة دسوق مركز السيطرة شبكة الانحدار محافظة كفر الشيخ

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