الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يشيد بكلمة الرئيس فى ذكرى 30 يونيو: حملت رسائل طمأنة للمصريين

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي أنقذت مصر من براثن الجماعة الإرهابية وأعادتها إلى الطريق الصحيح الذي يليق بمكانتها ودورها المحورى إقليميًا ودوليًا.

txt

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ثورة 30 يونيو ومعرض كتاب الكاتدرائية والأنفوشي

txt

أسست للجمهورية الجديدة.. رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو


كما ثمن "الجندي" كلمة الرئيس السيسى في ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي حملت شرحًا مفصلًا لوضع مصر في هذه الفترة من تاريخها، وأوضحت كيف انتقلت مصر من حال عانت فيه من عدم الاستقرار وغياب الأمن وزيادة معدلات العنف، إلى حال جديد تتمتع فيه البلاد بالاستقرار والأمان لتتفرغ إلى عملية البناء والتنمية، فضلًا عن استقرار مؤسسات الدولة التي كادت تعصف بها الرياح كما وصفها الرئيس في كلمته.

ثورة 30 يونيو مكنت مصر من عبور تحديات ضخمة

وقال عضو مجلس الشيوخ إن ثورة 30 يونيو مكنت مصر من عبور تحديات ضخمة على رأسها القضاء على الإرهاب بعد حرب طويلة دفعت مصر ثمنها غاليًا من دماء أبنائها البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن دفع قطار التنمية ليجوب مصر شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا دون توقف، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تترك قطاعًا أو منطقة جغرافية دون أن تحصل على نصيبها العادل من التنمية.

وأوضح أن الرئيس كان حريصًا على بث حالة من الأمل والطمأنينة تجاه المستقبل، حيث أكد في كلمته أن مصر تقف على أرض صلبة؛ وتمتلك مؤسساتها الراسخة ويعم فيها الأمن والاستقرار، رغم محيطها المضطرب، فضلًا عن امتلاكها بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، مؤكدًا أن الدولة تعمل بكل طاقاتها ليل نهار، لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

وشدد النائب حازم الجندي على أن الرئيس السيسي وصف ثورة 30 يونيو في كلمة موجزة لكنها واضحة، عندما قال إن 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية، مشيرًا إلى أننا اليوم نحتفل باليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، فحفظوا وطنهم، واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم.

مجلس الشيوخ لحزب الوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة ٣٠ يونيو مصر

مواد متعلقة

أسست للجمهورية الجديدة.. رئيس اللجنة الأوليمبية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

جامعة أسيوط تبرز إنجازاتها تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصدر رفيع المستوى: مصر تتمسك بانسحاب الجيش الإسرائيلى بشكل كامل من معبر رفح

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر