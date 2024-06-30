برلمانى يشيد بكلمة الرئيس فى ذكرى 30 يونيو: حملت رسائل طمأنة للمصريين

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي أنقذت مصر من براثن الجماعة الإرهابية وأعادتها إلى الطريق الصحيح الذي يليق بمكانتها ودورها المحورى إقليميًا ودوليًا.



كما ثمن "الجندي" كلمة الرئيس السيسى في ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي حملت شرحًا مفصلًا لوضع مصر في هذه الفترة من تاريخها، وأوضحت كيف انتقلت مصر من حال عانت فيه من عدم الاستقرار وغياب الأمن وزيادة معدلات العنف، إلى حال جديد تتمتع فيه البلاد بالاستقرار والأمان لتتفرغ إلى عملية البناء والتنمية، فضلًا عن استقرار مؤسسات الدولة التي كادت تعصف بها الرياح كما وصفها الرئيس في كلمته.

ثورة 30 يونيو مكنت مصر من عبور تحديات ضخمة

وقال عضو مجلس الشيوخ إن ثورة 30 يونيو مكنت مصر من عبور تحديات ضخمة على رأسها القضاء على الإرهاب بعد حرب طويلة دفعت مصر ثمنها غاليًا من دماء أبنائها البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن دفع قطار التنمية ليجوب مصر شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا دون توقف، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تترك قطاعًا أو منطقة جغرافية دون أن تحصل على نصيبها العادل من التنمية.

وأوضح أن الرئيس كان حريصًا على بث حالة من الأمل والطمأنينة تجاه المستقبل، حيث أكد في كلمته أن مصر تقف على أرض صلبة؛ وتمتلك مؤسساتها الراسخة ويعم فيها الأمن والاستقرار، رغم محيطها المضطرب، فضلًا عن امتلاكها بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، مؤكدًا أن الدولة تعمل بكل طاقاتها ليل نهار، لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

وشدد النائب حازم الجندي على أن الرئيس السيسي وصف ثورة 30 يونيو في كلمة موجزة لكنها واضحة، عندما قال إن 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية، مشيرًا إلى أننا اليوم نحتفل باليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، فحفظوا وطنهم، واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم.