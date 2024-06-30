الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمصيف آمن… تعرف على نصائح الأمن والسلامة في التعامل مع المياه

المصيف
المصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في  الصيف، تتجه العديد من العائلات إلى الشاطئ أو البحيرة أو حمام السباحة. والآن هو الوقت المثالي لمراجعة نصائح السلامة المائية المهمة للحفاظ على سلامة الأطفال.

أسهل المأكولات التي تصلح لاصطحابها في المصيف

المصيف

مع إغلاق المدارس في الصيف وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، ستزور العديد من العائلات الشاطئ أو البحيرة أو حمام السباحة المحلي، الآن هو الوقت المناسب لمراجعة نصائح السلامة للحفاظ على سلامة الأطفال بالقرب من المياه. الغرق هو السبب الرئيسي للوفاة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 4 سنوات والسبب الثاني للوفاة غير المقصودة للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 14 عامًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في الولايات المتحدة، غرق 973 طفلاً تحت سن 19 عامًا في عام 2021، وتم علاج 6500 آخرين في غرف الطوارئ بعد حوادث الغرق الوشيكة، وفقًا لغاري كارتون من Safe Kids Worldwide، وهي منظمة غير ربحية تعمل على منع إصابات الأطفال. 

في الواقع، تحدث حالات الغرق أكثر في الصيف، وتحديدًا في شهر يوليو، مقارنة بأي وقت آخر من العام، وفقًا لمستشفى الأطفال في بيتسبرغ.

قال دانييل بارنيكل، منقذ المحيطات في مقاطعة بالم بيتش، إنه يجب أن يكون هناك دائمًا شخص بالغ يراقب المياه. 

وأضاف: "بشكل عام، لا تسبح بمفردك أبدًا". إن تخصيص الوقت لمراجعة إجراءات وقواعد السلامة قبل التوجه إلى المسبح أو الشاطئ يمكن أن يفيد الأطفال وأولياء أمورهم.

إذا كان لديك حمام سباحة في الفناء الخلفي

إن أهم ميزة أمان في حمامات السباحة الخلفية هي وجود حاجز، مثل سياج الأمان، لمنع الوصول غير الخاضع للإشراف إلى المياه. 

ووفقًا للصليب الأحمر الأمريكي، فإن العديد من الأطفال الذين غرقوا في المنزل فعلوا ذلك في أوقات لم يكن من المتوقع أن يكونوا فيها في المياه. وفي بعض الحالات، كان الأطفال بعيدين عن الأنظار لأقل من خمس دقائق وكانوا في رعاية أحد الوالدين أو كليهما عندما انزلقوا إلى حمام السباحة وغرقوا.

مهارات السباحة

مع ذلك، من المهم التأكد من تعلم الأطفال السباحة. هناك العديد من البرامج التي تعلم الأطفال السباحة، بما في ذلك دورات السباحة التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

إذا فُقِد طفل، فتذكر أن الثواني مهمة، ينصح خبراء السلامة بفحص المياه أولاً. من المهم أيضًا توفير المعدات المناسبة في المنزل، ويشمل ذلك شيئًا ما يمكن رميه في الماء ليمسكه الطفل، وهاتفًا محمولًا للاتصال طلبًا للمساعدة، وسترات النجاة ومجموعة الإسعافات الأولية.

المهارات التي يجب أن يتعلمها الأطفال للوقاية من الغرق

يجب أن يتعلم جميع الأطفال المشي أو القفز في الماء الموجود فوق رؤوسهم والعودة بأمان إلى السطح، كما يجب أن يكونوا قادرين على الطفو أو المشي في الماء، وفقًا لمنظمة Safe Kids Worldwide، وينبغي أيضًا أن يكونوا قادرين على الدوران بسرعة في الماء والعثور على مكان آمن، والجمع بين التنفس والتحرك للأمام في الماء والخروج من الماء.

الصيف المصيف إغلاق المدارس درجات الحرارة شهر يوليو حمام سباحة

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