ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مدافع ليل لتعويض رحيل ناتشو

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، محاولاته لإبرام صفقات قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد 2024/ 2025.

ونجح فريق ريال مدريد في حسم صفقة واحدة فقط، وهي التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بالمجان، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مدافع ليل

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أبدى رغبته في التعاقد مع ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي، في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي ريال مدريد أبدوا إعجابهم بقدرات ليني يورو، في محاولة لحسم الصفقة قبل بداية قترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض رحيل المدافع ناتشو إلى صفوف القادسية السعودي.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن رحيل المدافع ناتشو بعد نهاية عقده، ليُنهي مسيرة دامت 12 عامًا، لينضم إلى صفوف القادسية السعودي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان ناتشو قد شارك في 46 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا لزملائه، بواقع 3216 دقيقة مشاركات في مختلف البطولات.

وحقق ناتشو مع ريال مدريد 4 ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب للسوبر الإسباني، بجانب 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب للسوبر الأوروبي، و5 ألقاب لكأس العالم للأندية.

ريال مدريد يُحدد سعر صفقة ليني يورو

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ريال مدريد وضع 40 مليون يورو كحد أقصى للتعاقد مع الشاب ليني يورو، صاحب الـ18 عامًا.

في حين تريد إدارة نادي ليل الحصول على ما لا يقل عن 70 مليون يورو، مقابل السماح برحيل ليني يورو.

وفي حال فشل الصفقة، فإن ريال مدريد يضع خطة بديلة، وهي التعاقد مع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا، ولكن تبلغ قيمته 40 مليون يورو.

ويُعد ريكاردو كالافيوري محل اهتمام قويا من قِبل العديد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي.