الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل الثلاثي كانسيلو وفيليكس وألونسو

كانسيلو وفيليكس
كانسيلو وفيليكس

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا اليوم، رحيل ثلاثي الفريق جواو كانسيلو، جواو فيليكس وماركوس ألونسو عن النادي بنهاية عقدهم.

وقال بيان النادي: “لن يستمر ماركوس ألونسو وجواو فيليكس وجواو كانسيلو مع نادي برشلونة، ينتهي عقد المدافع الإسباني في 30 يونيو، كما تنتهي عقود الإعارة للاعبين البرتغاليين، اللذين سيعودان إلى أنديتهما، يود نادي برشلونة أن يسجل تقديره لالتزامهما وتفانيهما، ويتمنى لهما كل التوفيق والنجاح في المستقبل”.

وسيعود فيليكس إلى فريقه أتلتيكو مدريد بعد إعارة لمدة موسم في البارسا، بينما سيعود كانسيلو لصفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

 

ماركوس ألونسو الظهير الأيسر يغادر نادي برشلونة بعد موسمين يرتديان البلوجرانا، ووصل قادما من تشيلسي في 2022 ولعب 45 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

بينما لعب جواو فيليكس 45 لقاء سجل 10 أهداف وصنع 6، ولعب كانسيلو 42 لقاء في جميع المسابقات سجل 4 أهداف وصنع 5.

برشلونة ألونسو كانسيلو فيليكس جواو كانسيل

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