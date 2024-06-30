الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف ملابسات تضرر سيدة من منادي سيارات بالقاهرة

جريدة الدستور

كشفت وزارة الداخلية  أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من منادي سيارات بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بتضررها من (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف حول مكان تركها للسيارة خاصتها، وتم الصلح والتراضي فيما بينهما، وضبط المذكور لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات “بدون ترخيص”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المواقع الإخبارية مصر الجديدة

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