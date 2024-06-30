الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أربعينى يمزق زوجته بـ13 طعنة فى مدينة نصر

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في مقتل سيدة أربعينية على يد زوجها في منطقة مدينة نصر بسبب شكه في سلوكها.

صرحت النيابة بدفن جثمان الزوجة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السكين التي قام بتنفيذ الجريمة بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يبلغ من العمر 42 عامًا شك في سلوك زوجته البالغة من العمر 40 عامًا، فقام بتسديد 13 طعنة لها أودت بحياتها في الحال.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها وبها عدة طعنات.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان سيدة بالغة من العمر 40 عامًا ترتدي كامل ملابسها وبها 13 طعنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها البالغ من العمر 42 عامًا.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة باستخدام سكين مطبخ بسبب شكه في سلوك زوجته. 

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