الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

نتيجة تنسيق رياض
نتيجة تنسيق رياض الاطفال

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024..كلمات ارتفع البحث عليها خلال الأيام القليلة الماضية من قبل عدد كبير من اولياء الأمور، وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2023- 2024 والبدء في العام الدراسي الجديد 2024- 2024 ونتيجة لذلك نقدم كافة التفاصيل عن تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي. 

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

يوضح موقع الدستور خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة المتعلقة بالاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 وذلك من ضمن خدماتها المستمرة لمتابعيها منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بمختلف المحافظات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعلنت عن توفير خدمة نتيجة امتحانات رياض أطفال علي موقعها الرسمي "البوابة الإلكترونية " من خلال العديد من الخطوات التي يتبعها أولياء الأمور  للحصول على نتيجة امتحانات رياض أطفال.

لمعرفة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي اتبع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى موقع البوابة التعليمية للمحافظة التابع لها.

ثانيًا: عند الدخول ستظهر لك قائمة الإعلان عن نتيجة امتحانات رياض أطفال.

ثالثًا: ستظهر لك خانة بعد مجموعة من التعليمات لكتابة الرقم القومي.

رابعًا: اختيار المرحلة الدراسية.

خامسًا: اختيار العام الدراسي.

سادسا: اختيار الصف الدراسي.

سابعا: الفصل الدراسي.

ثامنًا: ستظهر لك النتيجة.

رابط تقديم رياض الأطفال 2024.. خطوات التقديم والتسجيل

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال 2024

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم سارية حتى 3 شهور.

- شهادة ميلاد حديثة للطفل و3 صور لها.

- البطاقة الصحية للطفل.

- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

- إيصال كهرباء أو مياه، باسم الأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ سابق فى نطاق مكان المدرسة، والأصل من العقد  للاطلاع عليه.

- احضار طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل

- حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق أو صاحب الولاية التعليمية أو الأم عند وفاة الأب

تقديم الأوراق في ملف  بلاستيك.

سن القبول بمرحلة رياض الأطفال 

وزارة التربية والتعليم قد أوضحت أن سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، ويجري تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة.

 

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رابط تقديم رياض الأطفال 2024.. خطوات التقديم والتسجيل

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