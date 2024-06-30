كل ما تريد معرفته عن آليات عمل واقيات الشمس

لا تتشابه جميع أنواع واقيات الشمس، ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قد ترغب في إعادة النظر في النوع الذي تستخدمه، كما يقول الخبراء. يتعامل النوعان الرئيسيان- المعدني والكيميائي- مع أشعة الشمس فوق البنفسجية بشكل مختلف، وخلال الطقس الحار للغاية يمكن أن تكون هذه الاختلافات مهمة.. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

كيف تعمل واقيات الشمس؟

تحتوي واقيات الشمس المعدنية على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم. فهي تشكل حاجزًا يعكس الأشعة فوق البنفسجية قبل أن تخترق الجلد. ولأن واقيات الشمس المعدنية لا يتم امتصاصها، فإن التركيبات القديمة غالبًا ما تكون ذات ملمس دهني ومظهر أبيض.

وقالت الدكتورة جاكلين واتشميكر، طبيبة الأمراض الجلدية في سكوتسديل بولاية أريزونا والمتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، إن التركيبات الأحدث، المصنوعة من الجسيمات المعدنية النانوية، "تفرك الجلد بشكل جميل".

غالبًا ما يستخدم الأشخاص الذين لا يحبون الملمس السميك لمستحضرات الوقاية من الشمس المعدنية مستحضرات الوقاية من الشمس الكيميائية في الكريمات أو البخاخات. تشكل المكونات طبقة رقيقة واقية تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتغير بنيتها وتحولها إلى حرارة قبل أن تخترق الجلد.

وفي نهاية المطاف، يتم امتصاص المواد الكيميائية نفسها في مجرى الدم، ويقول مسئولو الصحة إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثيرات السلامة للاستخدام على المدى الطويل.

متى يصبح الأمر مختلفًا؟

عادةً "أفضل نوع من واقي الشمس هو النوع الذي ستستخدمه مرارًا وتكرارًا"، هكذا تنصح AAD على موقعها على الإنترنت.

وتوصي المجموعة باستخدام أي واقٍ شمسي مقاوم للماء، مع عامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى، والذي يوفر حماية واسعة النطاق ضد الأشعة فوق البنفسجية، التي تؤدي إلى علامات الشيخوخة، والأشعة فوق البنفسجية، التي تؤدي إلى حروق الشمس.

ولكن أثناء الحرارة الشديدة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية) أو أعلى، مع رطوبة عالية، لبضعة أيام على الأقل، يفضل استخدام واقيات الشمس المعدنية، وفقًا لـWatchmaker، والدكتور روس رادوسكي من مركز علاج وأبحاث الأمراض الجلدية، في دالاس، تكساس.

ويمكن أن تفقد واقيات الشمس الكيميائية قدرتها على الترشيح عند تعرضها لدرجات حرارة عالية للغاية.

كما أن الحرارة الشديدة تعني أيضًا المزيد من التعرق، وقد يسهم العرق في الحكة والطفح الجلدي الذي يعاني منه بعض الأشخاص بسبب مكونات واقيات الشمس الكيميائية. وحتى في غياب الحرارة الشديدة، تنصح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية الأشخاص ذوي البشرة الحساسة باختيار واقيات الشمس المعدنية.