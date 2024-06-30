الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن آليات عمل واقيات الشمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لا تتشابه جميع أنواع واقيات الشمس، ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قد ترغب في إعادة النظر في النوع الذي تستخدمه، كما يقول الخبراء. يتعامل النوعان الرئيسيان- المعدني والكيميائي- مع أشعة الشمس فوق البنفسجية بشكل مختلف، وخلال الطقس الحار للغاية يمكن أن تكون هذه الاختلافات مهمة.. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

أهمها الترطيب ووضع واقي الشمس.. نصائح للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف

كيف تعمل واقيات الشمس؟

تحتوي واقيات الشمس المعدنية على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم. فهي تشكل حاجزًا يعكس الأشعة فوق البنفسجية قبل أن تخترق الجلد. ولأن واقيات الشمس المعدنية لا يتم امتصاصها، فإن التركيبات القديمة غالبًا ما تكون ذات ملمس دهني ومظهر أبيض.

وقالت الدكتورة جاكلين واتشميكر، طبيبة الأمراض الجلدية في سكوتسديل بولاية أريزونا والمتحدثة باسم الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، إن التركيبات الأحدث، المصنوعة من الجسيمات المعدنية النانوية، "تفرك الجلد بشكل جميل".

غالبًا ما يستخدم الأشخاص الذين لا يحبون الملمس السميك لمستحضرات الوقاية من الشمس المعدنية مستحضرات الوقاية من الشمس الكيميائية في الكريمات أو البخاخات. تشكل المكونات طبقة رقيقة واقية تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتغير بنيتها وتحولها إلى حرارة قبل أن تخترق الجلد.

وفي نهاية المطاف، يتم امتصاص المواد الكيميائية نفسها في مجرى الدم، ويقول مسئولو الصحة إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثيرات السلامة للاستخدام على المدى الطويل.

متى يصبح الأمر مختلفًا؟

عادةً "أفضل نوع من واقي الشمس هو النوع الذي ستستخدمه مرارًا وتكرارًا"، هكذا تنصح AAD على موقعها على الإنترنت.

وتوصي المجموعة باستخدام أي واقٍ شمسي مقاوم للماء، مع عامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى، والذي يوفر حماية واسعة النطاق ضد الأشعة فوق البنفسجية، التي تؤدي إلى علامات الشيخوخة، والأشعة فوق البنفسجية، التي تؤدي إلى حروق الشمس.

ولكن أثناء الحرارة الشديدة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية) أو أعلى، مع رطوبة عالية، لبضعة أيام على الأقل، يفضل استخدام واقيات الشمس المعدنية، وفقًا لـWatchmaker، والدكتور روس رادوسكي من مركز علاج وأبحاث الأمراض الجلدية، في دالاس، تكساس.

ويمكن أن تفقد واقيات الشمس الكيميائية قدرتها على الترشيح عند تعرضها لدرجات حرارة عالية للغاية.

كما أن الحرارة الشديدة تعني أيضًا المزيد من التعرق، وقد يسهم العرق في الحكة والطفح الجلدي الذي يعاني منه بعض الأشخاص بسبب مكونات واقيات الشمس الكيميائية. وحتى في غياب الحرارة الشديدة، تنصح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية الأشخاص ذوي البشرة الحساسة باختيار واقيات الشمس المعدنية.

 

الشمس درجات الحرارة الطقس الحار أشعة الشمس فوق البنفسجية الملمس السميك لمستحضرات الوقاية

مواد متعلقة

أهمها الترطيب ووضع واقي الشمس.. نصائح للحفاظ على البشرة خلال فصل الصيف

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

أربعينى يمزق زوجته بـ13 طعنة فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر