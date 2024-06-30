"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية عنيفة بالجنوب اللبنانى

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الله أعلن مقتل عنصر ثالث في القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، والذي شهد عددا من الغارات الإسرائيلية.

وأضاف "جبر"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ الصباح أعلن سقوط قتيلين بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن القصف الاسرائيلي على القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، كانت عنيفة، بهدوء حذر سيطر على العمليات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ونوه بأن هذه العمليات كسرت الهدوء الحذر الذي كان يسود فيها الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم، وذلك بعد ليلة صعبة عاشها سكان الدولة اللبنانية بشكل عام، بسبب خرق وكسر جدار الصوت في المناطق اللبنانية.