الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية عنيفة بالجنوب اللبنانى

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الله أعلن مقتل عنصر ثالث في القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، والذي شهد عددا من الغارات الإسرائيلية.

وأضاف "جبر"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ الصباح أعلن سقوط قتيلين بسبب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن القصف الاسرائيلي على القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، كانت عنيفة، بهدوء حذر سيطر على العمليات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ونوه بأن هذه العمليات كسرت الهدوء الحذر الذي كان يسود فيها الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم، وذلك بعد ليلة صعبة عاشها سكان الدولة اللبنانية بشكل عام، بسبب خرق وكسر جدار الصوت في المناطق اللبنانية.

مراسل القاهرة الاخبارية غارات إسرائيلية القاهرة الإخبارية جولة المراسلين أحمد سنجاب

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 9450 فلسطينيًا بالضفة الغربية منذ 9 أشهر

مدير المكتب الإقليمى للمرصد الأورومتوسطى: الجوع يهدد الآلاف من الشعب الفلسطينى

الرئيس الفرنسى يدلى بصوته فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المنطقة الغربية لمدينة رفح المكتظة بالنازحين

جالانت يبحث مع الإدارة الأمريكية حلول التوصل لتهدئة على الجبهة الشمالية مع لبنان

نتنياهو: الحرب مستمرة حتى هزيمة حماس تمامًا

"القاهرة الإخبارية": دخول 31 شاحنة مساعدات إلى غزة.. و8 للوقود

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 37877 شهيدًا

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024.. وجدول الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون