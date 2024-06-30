تزامنًا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو.. "الداخلية" توزع هدايا على المواطنين

قامت وزارة الداخلية بمشاركة المواطنين في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث قام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة التي تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي وتعزيز التواصل مع جميع المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في مختلف المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع جميع مؤسسات المجتمع لتعزيز الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين في جميع المناسبات، وذلك استمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ولاقت المبادرة قبولًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنساني والاجتماعي.