كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة 2024 بالتفصيل

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة 2024 على قرار رفض طلباتهم التي تم تقديمها من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والنفسي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا.

كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة 2024

وعن كيفية الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة 2024 يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط ولم يتم إعلان أسمائهم في الكشوفات الجديدة تقديم طلب بإعادة مراجعة بياناتهم للحصول على الدعم من خلال هذا الرابط (من هنا) وكتابة صيغة الشكوى بالتفصيل ومراجعة البيانات التي تم إدخالها بشكل دقيق المسجلة عبر الموقع.

ويمكن أيضا الاتصال عبر الخط الساخن 1444 لوزارة التضامن الاجتماعي وإدخال كافة البيانات اللازمة ومعرفة تفاصيل الخاصة بمعاش تكافل وكرامة الشهري وفقا للشروط التي أعلنتها الوزارة والتي يجب أن تنطبق على كافة المتقدمين للحصول على الدعم المالي الشهري في مبادرة حياة كريمة.

شروط قبول تظلم معاش تكافل وكرامة 2024

تتلخص شروط قبول التظلم للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 والدعنم النقدي فيما يلي:-

عدم مليكة عقار أو أكثر بخلاف السكن.

عدم استأجر أكثر من فدان أرض زراعية.

استيفاء كافة بيانات التقديم للبرامج.

تقديم الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعي للأسرة.

أن تكون حالة الأسرة من السر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

عدم التحصل على أى دخل شهري ثابت أو تقاضي أى معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

الأوراق اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق أو الوفاة للأيتام.

نسخة من شهادة ميلاد مميكنة للأبناء دون سن 18.

صورة من بطاقة التموين المميكنة موضح عليها اسم مكتب التموين الحالي.

بيان حالة أو قيد مدرسي للأبناء من سن 6 - 18 سنة بمراحل التعليم المختلفة.

كشف طبي تفصيلي للمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة.

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