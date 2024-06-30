ميكالى غاضب من مسئولى الأندية الكبيرة فى مصر.. تعرف على السبب

أبدى المدير الفني البرازيلي، روجيرو ميكالي، غضبه الشديد من الطريقة التي يتعامل بها مسئولو الأندية الكبيرة في مصر فيما يتعلق باختيارات الجهاز الفني للاعبين الكبار الذين سيشاركون في القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس 2024.

واجه المدرب البرتغالي صعوبات كبيرة في اختيار اللاعبين الكبار في قائمة الفراعنة الأوليمبية، بسبب تعنت الأندية سواء داخل مصر أو خارجها، بعد اعتذار ناديي ليفربول الإنجليزي وطرابزون سبور التركي عن انضمام محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه للمنتخب الأوليمبي.

جاء هذا التوافق بعد رفض الأهلي التخلي عن الثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، حيث تمت الموافقة على انضمام محمد الشناوي من الأهلي، وأحمد سيد زيزو من الزمالك، ومصطفى فتحي من بيراميدز.

ورغم الاستقرار على الثلاثي الكبار الذين سيتواجدون في قائمة المنتخب الأوليمبي، إلا أن هناك محاولات لضم عمر مرموش للقائمة كبديل مناسب لمحمود حسن تريزيجيه في مركز الجناح الأيسر، خاصة وأن ميكالي من البداية كان يرغب في ضم جناحين من الكبار بسبب حاجة الفريق لهذه المراكز التي يعاني منها على مستوى اللاعبين تحت 23 عامًا.