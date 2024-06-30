"آخر أيام الجماعة".. رجال القوات المسلحة يخلصون لوطنهم لا لجماعات أو مناصب

مائة يوم أولى جاءت بالفشل، ظهر بعدها برنامج النهضة الإخواني الذي وعد بحل جميع المشكلات في غضون ثلاثة أشهر أو أكثر قليلًا لم يكن إلا كذبة كبرى، لكن الأمر لم يقتصر على سوء الإدارة فحسب، بل انكشف وجه الجماعة الإرهابية تمامًا مع كثير من الأحداث التي أثبتت أنها ليست جزء من النسيج الوطني كما روج بعضها كذبًا.

الجماعة الإرهابية هي جماعة ضد الوطن عقيدة وعملًا، ظهر ذلك في الحادث الإرهابي بالخامس من أغسطس عام 2012، حيث قتل 16 جنديا مصريا إثر هجوم مسلحين مجهولين على مركز أمني مصري على الحدود مع إسرائيل

وبينما كان الحزن يعتصر قلوب المصريين حاولت الجماعة استغلال الحادث الإرهابي لتحقيق مكاسب سياسية بحسب ما توهمت، وتم إصدار قرار بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع.

حادث رفح الإرهابي في 5 أغسطس 2012

وعرض الفيلم، بيان القوات المسلحة المصرية بعد حادث رفح الإرهابي في 5 أغسطس 2012، ولم تكن تدرك الجماعة أنها تكتب بيدها مشهد نهايتها، وأن رجال القوات المسلحة يخلصون لوطنهم لا لجماعات أو أشخاصًا أو مناصب.

وبمحاولة استغلال حادث إرهابي إلى إساءة بالغة جديدة ليست للمؤسسات العسكرية فحسب هذه المرة، بل لجموع الشعب المصري مع احتفالات نصر السادس من أكتوبر حين شاهدوا القتلى والإرهابيين على مقاعد مدرجات ستاد القاهرة، فيما غاب الأبطال الحقيقيين للحرب المجيدة.

جاء ذلك في فيلم وثائقي يرصد "آخر أيام الجماعة" عبر قناة الوثائقية وفضائية "إكسترا نيوز".