الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 9450 فلسطينيًا بالضفة الغربية منذ 9 أشهر

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الضفة الغربية لم تسلم من العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلي أن خلال 9 أشهر اعتقلت أكثر من 9450 شخصًا.

وأضافت "السلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حي المنشية في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية تعرض لقصف إسرائيلي، وتسبب في استشهاد فلسطيني بسبب قصف منزل بالمخيم.

ونوهت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت ريما وبلدة دير غسان، حيث شهد الاقتحام حملة اعتقالات كبيرة، وتحقيقات ميدانية لعدد من الشباب الفلسطينيين، كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل، حيث تم اعتقال أربعة فلسطينيين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال برفقة عدد من المستوطنيين بتهجير أسر فلسطينية بأكثر من 25 بيتًا في بلدة "العرجات" بالضفة الغربية، حيث شهدت البلدة عددًا من الانتهاكات من جانب الشرطة الإسرائيلية.

ولاء السلامين فلسطيني الضفة الغربية القاهرة الإخبارية جولة المراسلين

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