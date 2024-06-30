الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد حفل توقيع ومناقشة كتاب "حياة المؤمن أعياد وبهجة" للأب بولس جرس

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

شهد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، حفل توقيع ومناقشة كتاب "حياة المؤمن أعياد وبهجة"، للأب الدكتور بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، وذلك بدار نشر (مكتبات إنسان).

ويعتبر هذا الكتاب هو الجزء التاسع لتأملات الأب د. بولس جرس من سلسله إصداراته "همسات الروح"، حيث شارك في الاحتفال أعضاء مجلس إدارة الدار، والأب أندراوس فرج، راعي كنيسة مار مرقس الرسول، بأستراليا، وعدد من متابعي إصدارات الدار، وقراء الأب بولس جرس.

وناقش الأب بولس كتابه، مشيرًا إلى أن الإنسان هو محور العالم، كما أن المزامير هي صلاة النفس، التي تشتاق إلى الله فى جميع ظروف الحياة.

وأضاف راعي كاتدرائية الفجالة: أتمنى أن أنتهي من المائة والخمسين مزمورًا، لأننا نجد فيها ما يطمئنا، ويفرحنا، كما أن سفر المزامير ينقسم إلى خمسة أقسام، يتناول الخير، والشر، والعدل، ونبؤة عن مجئ المسيا. كذلك، تحدث الأب المحتفى به عن آليات تأملاته في المزامير، لأن كلمة الله كلمة حية، تعمل فينا بكل جديد يوميًا.

وفي كلمته، هنأ بطريرك الأقباط الكاثوليك الأب بولس جرس، على إطلاق كتابه الجديد، مشيدًا بجميع إصدارات تأملات (همسات الروح)، كما تمنى غبطته له دوام التقدم في خدمته، بمعونة الروح القدس.

وفي نهاية الاحتفال، قام الأب بولس بتوقيع الكتاب، وتقديمه، كما طُرحت بعض الأسئلة للحوار، والمناقشة، كما علق الأب البطريرك عن معنى المزامير، ومدى استخدامها في الكنيسة.

وأشار صاحب الغبطة غبطته إلى احتفال الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد الآباء الرسل (عيد القديسين بطرس وبولس هامتي الرسل)، وأيضًا تذكار السيامة الكهنوتية للأب بولس جرس.

الكنيسة الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الكاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية

مواد متعلقة

المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

"بارك بلادي".. أشهر ترانيم الأقباط في ذكرى 30 يونيو

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي مويزيس ليرا سيرافين الكاهن

حدث في مثل هذا اليوم.. نقل رفات القدّيسَين كيروس ويوحنّا

"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس تيموثاؤس المصري

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول السبت الثاني عشر من زمن السنة

الكنائس الكاثوليكية تحتفل بتذكار الرسولين المعظمين بطرس وبولس

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول يوم السبت السادس من زمن العنصرة

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

توزيع درجات الانجليزي تالتة ثانوي 2024.. وجدول الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون