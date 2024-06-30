بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد حفل توقيع ومناقشة كتاب "حياة المؤمن أعياد وبهجة" للأب بولس جرس

شهد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، حفل توقيع ومناقشة كتاب "حياة المؤمن أعياد وبهجة"، للأب الدكتور بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، وذلك بدار نشر (مكتبات إنسان).

ويعتبر هذا الكتاب هو الجزء التاسع لتأملات الأب د. بولس جرس من سلسله إصداراته "همسات الروح"، حيث شارك في الاحتفال أعضاء مجلس إدارة الدار، والأب أندراوس فرج، راعي كنيسة مار مرقس الرسول، بأستراليا، وعدد من متابعي إصدارات الدار، وقراء الأب بولس جرس.

وناقش الأب بولس كتابه، مشيرًا إلى أن الإنسان هو محور العالم، كما أن المزامير هي صلاة النفس، التي تشتاق إلى الله فى جميع ظروف الحياة.

وأضاف راعي كاتدرائية الفجالة: أتمنى أن أنتهي من المائة والخمسين مزمورًا، لأننا نجد فيها ما يطمئنا، ويفرحنا، كما أن سفر المزامير ينقسم إلى خمسة أقسام، يتناول الخير، والشر، والعدل، ونبؤة عن مجئ المسيا. كذلك، تحدث الأب المحتفى به عن آليات تأملاته في المزامير، لأن كلمة الله كلمة حية، تعمل فينا بكل جديد يوميًا.

وفي كلمته، هنأ بطريرك الأقباط الكاثوليك الأب بولس جرس، على إطلاق كتابه الجديد، مشيدًا بجميع إصدارات تأملات (همسات الروح)، كما تمنى غبطته له دوام التقدم في خدمته، بمعونة الروح القدس.

وفي نهاية الاحتفال، قام الأب بولس بتوقيع الكتاب، وتقديمه، كما طُرحت بعض الأسئلة للحوار، والمناقشة، كما علق الأب البطريرك عن معنى المزامير، ومدى استخدامها في الكنيسة.

وأشار صاحب الغبطة غبطته إلى احتفال الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد الآباء الرسل (عيد القديسين بطرس وبولس هامتي الرسل)، وأيضًا تذكار السيامة الكهنوتية للأب بولس جرس.