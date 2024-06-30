الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم البحر الأحمر" تنفى محاولة انتحار طالب بمدرسة المتفوقين فى الغردقة

أرشيفية
أرشيفية

نفى الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ما تردد عن محاولة انتحار طالب بمدرسة المتفوقين شمال مدينة الغردقة.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر أن الطالب تناول عقاقير يأخذها عن طريق طبيب، لكنه لم يتناول الغذاء، ما أدى إلى حالة من الهبوط أثارت قلق أصدقائه في المدرسة، وتم نقله إلى مستشفى الغردقة العام.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقل على الفور بصحبة كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، إلى مقر المستشفى، وتم الاطمئنان على الطالب الذي من المقرر أن يغادر المستشفى بعد قليل. 

وكانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر قد تلقت إخطارًا بتناول أحد طلاب مدرسة المتفوقين كمية من الأقراص، وعلى الفور تم إرسال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الطالب إلى مستشفى الغردقة العام.

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