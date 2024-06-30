الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو، الاستمرار في حرب غزة حتى هزيمة حركة حماس بشكل كامل، قائلا "علينا واجب أن نحقق إرادة الذين سقطوا من مقاتلينا".

 

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لابيد: لا اتصالات مع نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية فى أحداث 7 أكتوبر

نتنياهو: سأراقب عن كثب سير القتال وخططنا لاستكمال أهداف الحرب

تصريحات نتنياهو جاءت خلال افتتاح جلسة حكومة الاحتلال مساء اليوم، وتابع "في وقت لاحق اليوم سأقوم بإجراء تقييم للوضع في القيادة الجنوبية، سأراقب عن كثب سير القتال وخططنا لاستكمال أهداف الحرب، متابعا: قواتنا تعمل في رفح والشجاعية وفي كل أنحاء قطاع غزة، كل يوم يقومون بالقضاء على العشرات من عناصر المقاومة، وهو صراع شاق يتم خوضه فوق الأرض، وأحيانا في معارك وجها لوجه، كما يتم خوضه تحت الأرض".

إسرائيل ملتزمة بالقتال حتى تحقيق هدف القضاء على حركة حماس

وأكد نتنياهو التزام إسرائيل بالقتال حتى تحقيق جميع الأهداف، وهي القضاء على حركة حماس، وعودة جميع المحتجزين، والتأكد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة للمستوطنين في الجنوب والشمال إلى منازلهم.

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مظاهرات بمشاركة آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو

وتابع رئيس وزراء الاحتلال "لكل من يشكك في تحقيق هذه الأهداف، أكرر لا بديل عن النصر، لم يسقط محاربونا سدى، ولن ننهى الحرب حتى نحقق كل أهدافنا".

 لا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج التي رحب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن

وحول وضع المحتجزين لدي المقاومة بقطاع غزة، قال نتنياهو: لا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج التي رحب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، واليوم يعرف الجميع حقيقة بسيطة، أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح المحتجزين.

وتابع نتنياهو "من خلال مزيج من الضغط السياسي والضغط العسكري، وفوق كل شيء الضغط العسكري، سوف نعيدهم جميعا جميع محتجزينا المائة والعشرين، الأحياء والأموات على حد سواء". 

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه لا توجد اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

نتنياهو حركة حماس رفح إسرائيل المحتجزين الرئيس الامريكي

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