"عطية": أسوان شهدت سلسلة من الإنجازات المتتالية بمختلف القطاعات بعد 30 يونيو

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن ثورة 30 يونيو جسدت مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب المصرى العظيم، وقواته المسلحة والشرطة المدنية لتحقيق الانتصار للهوية المصرية والثقافة الوطنية وإنقاذها من الفرقة والدمار وإعادة سفينة الوطن للمسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف: “من هذا المنطلق، فإن ما شهدته أسوان خلال الفترة الحالية فى تلبية احتياجات المواطنين، وخاصة داخل قرى حياة كريمة، مع التطوير الشامل للمدن وتحديث وتطوير السيرفيس والمناطق السياحية والأثرية، بأفكار جديدة ومبتكرة خارج الصندوق، وهو ما سعى إلى تحقيقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منذ تولى المسئولية لتحويل توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس، وليجنى مواطنو هذه المحافظة العريقة سلسلة من الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل العام”.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن كثيرا من النجاحات تحققت على أرض محافظة أسوان فى الجمهورية الجديدة، وما زال نهر العطاء والعمل والإنتاج مستمرا ومتواصلا للوصول إلى المعدلات القياسية فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والإرتقاء بجودة الحياة، وتمثل ذلك فى مبادرة "حياة كريمة"، والتى ساهمت فى توفير كافة الخدمات والمرافق بالجودة والكفاءة العالية، وكذا منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى حولت المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية إلى صروح تمتلك بانوراما جمالية، وتضاهى مقايس الجودة العالمية عبر منظومة الجهار الدولية، وهو الذى تكامل مع وضع الحلول الجذرية للمشروعات المتعثرة والمتراكمة منذ سنوات طويلة، والتى وصلت لأكثر من 28 مشروعا من خلال الدعم المباشر من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع الوزرات والجهات.

ولفت إلى أنه بالتوازى تم إجراء عملية جراحية وفقًا لرؤى مدروسة ومحكمة داخل المراكز والمدن من خلال إحلال وتجديد البنية التحتية من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات، فضلًا عن تنفيذ مشروعات كبرى وعملاقة للمحاور والطرق للنهوض بشرايين التنمية والعمران بإنشاء وإفتتاح كوبرى كلابشة الحر، وكوبرى السيل والمضيق، وقريبًا إفتتاح كوبرى خزان أسوان البديل، وكوبرى دراو، والقطار السريع وإزدواج طريقى أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى، وأسوان / أبو سمبل البرى للربط بين مصر وإفريقيا، وليكون ذلك قاعدة قوية لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية فى كل المجالات، ولاسيما فى ظل الاهتمام غير المسبوق بملف الاستثمار من القيادة السياسية والتنفيذية، والعمل على الترويج له، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالشكل الذى يسهم فى جذب المستثمرين المصريين والأجانب للاستغلال الأمثل للثروات والمقومات المحجرية والتعدينية والسمكية وغيرها.

وأشار أشرف عطية إلى أن كل هذه الجهود من مشروعات متنوعة ومتعددة، تأتي تواكبًا مع مشروعات التطوير والتجميل مع تحديث وسائل النقل الجماعى "السيرفيس" مما أسهم فى أن تصبح أسوان عروس المشاتى، وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بانوراما جمالية ولوحة فنية متكاملة الأركان لاستقبال ضيوفها وزائريها من الأفواج السياحية والمصريين، وهو ما تكامل بتنفيذ مشروع الهوية البصرية، لإبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان بمختلف مكوناتها وسماتها الحضارية والاجتماعية، وبالتالى النهوض بالقطاع السياحى والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين، وبالتالى استعادة أسوان لمكانتها السياحية محليًا وعالميًا.

وذكر نجاح المحافظة فى الجمهورية الجديدة بافتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى ديوان عام المحافظة ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أن المركز مربوط بـ11 مركزا تكنولوجيا متطورا بجميع المدن والمراكز، وليسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 بميكنة الخدمات الحكومية، وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وبالتالي الحد من الفساد الإدارى والمالى، وسرعة تلبية الخدمات الجماهيرية فى أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وهو الذى سعت إلى تحقيقه المحافظة أيضًا بأفكار جديدة من خلال تنفيذ وإطلاق العديد من المبادرات، ومن أبرزها مبادرة " الناس لبعضهم " والتى أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن ما تقدمه مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة "، ومن محاور عديدة منها التمكين الاقتصادى وتقديم كل أوجه الرعاية المتنوعة لمحدودى الدخل بما يسهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كل المجالات الحياتية.

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