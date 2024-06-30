حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان محمد ممدوح، حيث يواصل التحضير لعدد من الأفلام السينمائية التى تصل إلى ثلاث أعمال جديدة في وقت واحد، لعرضها خلال موسم صيف 2024، إذ انتهى ممدوح من تصوير أحداث فيمله الجديد "إكس مراتي" بمشاركة الفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل، بقيادة المخرج عامر التوني.

بـ 3 أعمال سينمائية جديدة.. محمد ممدوح يعيش حالة انتعاشة فنية

تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية دكتور نفسي، متزوج من أمينة خليل ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لأمينة خليل، والذي يعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إنتاج أحمد يوسف وبوليت بروف وسينرجي، وإخراج معتز التوني.

ممدوح فى اكس مراتي

محمد ممدوح ينتهى من "إكس مراتي" ويستأنف تصوير "روكي الغلابة"

كما يستأنف محمد ممدوح تصوير أحداث فيلم "روكي الغلابة" أمام النجمة دنيا سمير غانم، وتحت قيادة المخرج أحمد الجندى، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى لطاقم عمل الفيلم عدد قليل من المشاهد، ليبدأ «الجندى» بعدها إجراء عمليات المونتاج والمكساج، تمهيدًا لعرض العمل خلال موسم الصيف الحالى، فى عودة لـ«دنيا» إلى المنافسة السينمائية، بعد غياب عامين، منذ آخر أفلامها «تسليم أهالى».

تفاصيل فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث «روكى الغلابة» حول شابة تعمل حارسة شخصية، وتتولى تأمين أحد رجال الأعمال الكبار «محمد ممدوح»، ويتعرض الثنائى سويًا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

محمد ممدوح يجهز لفيلم "هيروشيما" استعداد لانطلاق التصوير

أما الفيلم الثالث الذي يجهز له الفنان محمد ممدوح، "هيروشيما" المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل التي تقوم بدور البطولة النسائية، وبجانبها الفنانة روبي.

ويعكف صناع فيلم "هيروشيما" بقيادة المخرج خالد مرعي والمؤلف أيمن بهجت قمر خلال الفترة الحالية على جلسات عمل مكثفة للتعاقد مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، بجانب محمد ممدوح وغادة عادل، ومعاينة أماكن التصوير لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، ليطرح خلال موسم الصيف.